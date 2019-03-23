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ناسا تدرس إرسال مسبار إلى كويكب "بالادا"

الفضاء

ناسا تدرس إرسال مسبار إلى كويكب
Solarsystem.nasa.gov
صورة أرشيفية
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أفادت بوابة "Space.com"، يوم الخميس 21 مارس الجاري، بأن وكالة "ناسا" تدرس إمكانية إرسال مسبار إلى كويكب "بالادا"، وستتخذ قرارا بهذا الشأن في منتصف أبريل المقبل.

وذكرت البوابة الإلكترونية أن المسافة التي تفصل الكويكب الواقع داخل حزام كوبر عن الشمس، تزيد بمقدار 2.4 مرة عن المسافة التي تفصل الأرض عن الشمس.

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ويبلغ قطر الكويكب 512 كيلومترا. ويعد من أكبر الكويكبات في منظومتنا الشمسية بعد كويكب "فيستا". وتم اكتشافه عام 1802، حيث كان من المعتقد حتى منتصف القرن الـ 19 أنه كوكب.

وفي حال اتخاذ قرار تمويل المشروع، فإن المسبار الذي يبلغ وزنه 180 كيلوغراما سيصل مدار الكويكب عام 2022، بعد عامين من إطلاقه، وذلك بعد أن يتم تعديل مساره وتسريعه باستخدام جاذبية المريخ. وسيقوم المسبار بتصوير تفصيلي لسطح الكويكب.

المصدر: تاس

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