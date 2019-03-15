رواد الفضاء من روسيا وأمريكا يستخدمون مركبات "دراغون" و"سويوز"

أعلن رئيس مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، أن رواد أمريكا وروسيا سينطلقون في المستقبل إلى المحطة الفضائية الدولية، على متن مركبات "سويوز" و"دراغون" المأهولتين على حد سواء.

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وعقد مؤتمر صحفي في أعقاب التحام مركبة "سويوز إم إس-12" الفضائية المأهولة الروسية بالمحطة الفضائية الدولية، يوم 15 مارس الجاري.

وقال روغوزين في المؤتمر: "اتفقنا مع إدارة (ناسا) على استمرار التنسيق بيننا فيما يتعلق بالرحلات الفضائية المأهولة إلى المحطة الفضائية حيث سينطلق رواد (ناسا) بمركبات (سويوز). أما رواد (روس كوسموس) فسينطلقون إلى المحطة الفضائية بمركبات (دراغون) المأهولة".

ويتوقع أن تُمنح مركبة "دراغون" المأهولة من تصنيع شركة "سبيس إكس" الأمريكية العام الجاري ترخيصا بالتحليق في الفضاء.

المصدر: تاس