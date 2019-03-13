إقرار طاقم البعثة الجديدة إلى المحطة الفضائية الدولية

أعلن ناطق باسم "روس كوسموس" الروسية أن اللجنة الحكومية أقرت تشكيلة الطاقم الجديد للبعثة طويلة الأمد إلى المحطة الفضائية الدولية.

إقرأ المزيد

وكشف عن أسماء الطاقم في مؤتمر صحفي عقد، اليوم الأربعاء، في قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية.

ويضم الطاقم الجديد كلا من: الروسي أليكسي أوفتشينين، والأمريكييْن، نيك هيغ وكريستينا كوخ، وسينطلقون مساء الخميس 14 مارس، الساعة 22:14 بتوقيت موسكو، إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة "سويوز إم إس-12" الروسية.

ويتوقع أن تستغرق البعثة الفضائية الجديدة 204 أيام.

كما تم إقرار تشكيلة الطاقم الاحتياطي للبعثة الذي ضم: الروسي ألكسندر سكفورتسوف، والأمريكي أندريو مورغن، والأوروبي، لوكا بارميتانو.

المصدر: تاس