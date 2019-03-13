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إقرار طاقم البعثة الجديدة إلى المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

إقرار طاقم البعثة الجديدة إلى المحطة الفضائية الدولية
Ru.wikipedia.org
رواد الفضاء أوفتشينين وهيغ وكوخ
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أعلن ناطق باسم "روس كوسموس" الروسية أن اللجنة الحكومية أقرت تشكيلة الطاقم الجديد للبعثة طويلة الأمد إلى المحطة الفضائية الدولية.

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وكشف عن أسماء الطاقم في مؤتمر صحفي عقد، اليوم الأربعاء، في قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية.

ويضم الطاقم الجديد كلا من: الروسي أليكسي أوفتشينين، والأمريكييْن، نيك هيغ وكريستينا كوخ، وسينطلقون مساء الخميس 14 مارس، الساعة 22:14 بتوقيت موسكو، إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة "سويوز إم إس-12" الروسية.

ويتوقع أن تستغرق البعثة الفضائية الجديدة 204 أيام.

كما تم إقرار تشكيلة الطاقم الاحتياطي للبعثة الذي ضم: الروسي ألكسندر سكفورتسوف، والأمريكي أندريو مورغن، والأوروبي، لوكا بارميتانو.

المصدر: تاس

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