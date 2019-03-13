الولايات المتحدة تخطط لهبوط البشر على القمر بحلول عام 2028

يشير مشروع ميزانية وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إلى أن الولايات المتحدة تأمل في الهبوط ثانية على القمر بحلول عام 2028.

ووفقا لمشروع ميزانية "ناسا" الذي نشر، في 11 مارس الجاري،فإن ميزانية الوكالة عام 2020 تبلغ 21 مليار دولار، منها 363 مليون مخصصة لدعم تأسيس شركات تجارية تطور "جهازا ضخما لنقل الحمولة إلى القمر أولا ومن ثم لنقل وهبوط رواد الفضاء عليه".

وجاء في وثيقة نشرت على موقع "ناسا": "الشراكة مع الشركات الخاصة لتطوير الرحلات المأهولة إلى القمر إلى جانب الدراسات الأخرى سيعيد تفوق الولايات المتحدة في الطريق إلى القمر وحوله وعلى سطحه، ما سيؤدي في النهاية إلى هبوط رواد الفضاء على سطح القمر بحلول عام 2020".

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واستأنفت الولايات المتحدة برنامج دراسات القمر مع استلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلطة، واعتبرت وجود الإنسان بصورة دائمة على القمر هو مرحلة من مراحل الرحلات المأهولة إلى كوكب المريخ.

وضمن إطار برنامج القمر الجديد، أطلقت "ناسا" مشروع إنشاء محطة "Gateway" الفضائية بالقرب من القمر، والتي ستستخدم مستقبلا للرحلات المأهولة إلى القمر. وستبدأ عملية إنشاء هذه المحطة عام 2022 وأول رحلة مأهولة إليها عام 2024.

المصدر: نوفوستي