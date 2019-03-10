روسيا تنهي اختبار محرك صاروخي يعمل بالوقود البيئي

خضعت دفعة أولى من محركات "أر دي-107" الصاروخية الروسية العاملة بوقود النفتيل للاختبار، باعتباره وقودا أكثر نظافة من ناحية بيئية مقارنة بالكيروسين.

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وقال ناطق باسم شركة "روس تيخ" الروسية إن تلك الدفعة أرسلت إلى الجهات المختصة صاحبة الشأن.

وأوضح الناطق أن المحركات العاملة بالوقود البيئي ستستخدم في المرحلتين الأولى والثانية لصاروخ "سويوز-2" الذي ينتجه مركز "بروغريس" الفضائي الروسي.

وأشار المدير التنفيذي لشركة "روس تيخ"، أوليغ يفتوشينكو، إلى أن استخدام المحرك الجديد سيسمح بزيادة الحمولة المفيدة التي يحملها الصاروخ، وسيقلل من الضرر البيئي.

يذكر أن كبير المصممين في شركة "إينيرغوماش" الروسية للمحركات، كان قد أفاد في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية، بأن عملية منح ترخيص لمحرك "أر دي-107" البيئي يجب أن تختتم نهاية العام الجاري.

المصدر: تاس