 
مباشر
عاجل
بن علوي لـRT: المنطقة تشهد بداية النهاية لألعاب كبرى وسوريا في مقدمتها

صاروخ "سويوز" يعتلي منصة الإطلاق حاملا القمر المصري

الفضاء

صاروخ
Sputnik
صاروخ "سويوز" على منصة الإطلاق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lh5d

أعلن مصدر في مطار بايكونور الفضائي أن صاروخ النقل "سويوز-2. 1 بي" تم تثبيته على منصة الإطلاق، وعلى متنه القمر الصناعي المصري "EgyptSat-A".

وقال المصدر في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية، إن إطلاق الصاروخ مقرر الساعة 19:47 بتوقيت موسكو، يوم 21 فبراير الجاري.

إقرأ المزيد
روسيا تحضر لإطلاق قمر "إيجيبت سات A" المصري في الـ21 من الشهر

ونقل الصاروخ، اليوم الاثنين، وعلى متنه القمر المصري ووحدة التعجيل "فريغات" إلى منصة الإطلاق في مطار بايكونور، وثبت على المنصة.

يذكر أن القمر الصناعي "EgyptSat-A" صنعته مؤسسة "إينيرغيا" الروسية لسبر الأرض عن بعد، وزود بأحدث الأجهزة البصرية الإلكترونية عالية الدقة، حيث يمكنه التقاط الصور في الأطياف المرئية والأشعة تحت الحمراء من مسافة 1400 كلم. كما يمكنه القيام بعمليات استكشافية مفصلة عالية الدقة.

ومن المقرر أن يعمل القمر ما لا يقل عن 11 سنة في الفضاء.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

في سابقة أولى.. إخراج جنين من بطن أمه وإجراء عملية جراحية له