صاروخ "سويوز" يعتلي منصة الإطلاق حاملا القمر المصري

أعلن مصدر في مطار بايكونور الفضائي أن صاروخ النقل "سويوز-2. 1 بي" تم تثبيته على منصة الإطلاق، وعلى متنه القمر الصناعي المصري "EgyptSat-A".

وقال المصدر في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية، إن إطلاق الصاروخ مقرر الساعة 19:47 بتوقيت موسكو، يوم 21 فبراير الجاري.

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ونقل الصاروخ، اليوم الاثنين، وعلى متنه القمر المصري ووحدة التعجيل "فريغات" إلى منصة الإطلاق في مطار بايكونور، وثبت على المنصة.

يذكر أن القمر الصناعي "EgyptSat-A" صنعته مؤسسة "إينيرغيا" الروسية لسبر الأرض عن بعد، وزود بأحدث الأجهزة البصرية الإلكترونية عالية الدقة، حيث يمكنه التقاط الصور في الأطياف المرئية والأشعة تحت الحمراء من مسافة 1400 كلم. كما يمكنه القيام بعمليات استكشافية مفصلة عالية الدقة.

ومن المقرر أن يعمل القمر ما لا يقل عن 11 سنة في الفضاء.

المصدر: نوفوستي