الصين تطلق مسبارا إلى المريخ عام 2020

أعلن المصمم العام لبرنامج القمر الوطني الصيني، خلال افتتاح مجلس الشعب الاستشاري السياسي، أن الصين ستطلق عام 2020 مسبارا إلى المريخ.

ونقلت قناة "CCTV+" التلفزيونية الصينية عن المصمم العام قوله: "سنطلق في السنة المقبلة مسبارا لدراسة المريخ، يحلق حول الكوكب ويهبط على سطحه ويبدأ بسبره".

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ووفقا له، فإن بعثة "Chang'e 5" القمرية التي يخطط خلالها لأخذ عينات من تربة وصخور القمر وإعادتها إلى الأرض، ستطلق نهاية عام 2019 الجاري. وأضاف أنه "إذا تم هذا، فستكون الصين الدولة الثالثة، بعد روسيا والولايات المتحدة، التي تحقق هذه المهمة".

يذكر أن الصين أعلنت، في شهر يناير الماضي، عن خطتها لإطلاق مركبة "HX-1" أو (Mars Global Remote Sensing Orbiter and Small Rover) إلى المريخ في منتصف عام 2020، على أن تصل إلى مدار حول الكوكب في بداية عام 2021، لدراسة جيولوجيا وجو الكوكب الأحمر.

المصدر: لينتا. رو