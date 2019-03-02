روسيا بصدد إعداد خارطة قمرية ثلاثية الأبعاد

صرح رئيس قسم البحوث الفيزيائية البصرية في المعهد الروسي للدراسات الفضائية، رومان بيسونوف، بأن المسبار الروسي "لونا-26" سيقوم برسم خارطة ثلاثية الأبعاد لتضاريس القمر.

وقال بيسونوف إن المسبار القمري المداري الروسي سيتزود بكاميرا مسح طوبوغرافي ثلاثي الأبعاد، بوسعها تصوير تضاريس القمر كلها من مدار القمر، الأمر الذي سيمكّن العلماء الروس من إعداد خارطة ثلاثية الأبعاد فائقة الدقة.

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وبحسب العالم الروسي، فإن مثل هذه الخارطة ستساعد الخبراء الروس في اختيار موقع مناسب لهبوط المحطات المستقبلية المأهولة وغير المأهولة على سطح القمر.

يذكر أن "لونا-26" (لوما-ريسورس) هو مسبار قمري روسي يتوقع أن يصل مدار القمر. والغاية الرئيسة للمسبار هي استشعار ودراسة سطح القمر عن بعد.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن المسبار الروسي القمري المداري "لونا-26" سيطلق عام 2023.

المصدر: تاس