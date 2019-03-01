الكوكب التاسع في النظام الشمسي "أرض فائقة"

توصل علماء من الولايات المتحدة إلى أن الكوكب التاسع في المنظومة الشمسية المعروف بكوكب X، أثقل من الأرض بـ 5-10 مرات، أي ينسب إلى فئة "الأرض الفائقة" ولا يعد عملاقا غازيا.

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ونشر علماء الفلك نتائج دراستهم في مجلة "Physics Reports"، وجاء فيها أن تحليل حركة الأجسام السماوية التي تدور خلف مدار كوكب نبتون، بين أن الكوكب X هو أقرب إلى الشمس بمرة ونصف مما كان يعتقد سابقا.

ويفترض العلماء أن الكوكب التاسع المحتمل في المنظومة الشمسية يقع في مدار نصف محوره الرئيس 400-800 وحدة فلكية وميل 15-25 درجة، ويقدر مقدار الانحراف (درجة استطالة المدار) بـ 0.2-0.5.

يذكر أن عالما الفلك مايكل براون وقسطنطين باتيغين، من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيان، أعلنا في يناير 2016، عن اكتشافهما خلف حدود مدار كوكب بلوتو جسما يعادل حجم نبتون وهو أثقل من الأرض بعشر مرات.

وفي مارس 2016، افترض علماء فلك من السويد وفرنسا أن الكوكب Х كان سابقا خارج المجموعة الشمسية، واستولت عليه الشمس من النجوم المجاورة.

المصدر: لينتا. رو