اكتشاف كوكب أثقل من الأرض خارج المنظومة الشمسية

اكتشف قمر "TESS" الصناعي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، كوكبا ثالثا شبيها بالأرض خارج المنظومة الشمسية.

وجاء في موقع الوكالة أن "قمر TESS اكتشف خلال عمله مدة ثلاثة أشهر، ثلاثة كواكب خارج حدود المنظومة الشمسية".

ووفقا لمعلومات "ناسا"، فإن كوكب "HD 21749b" أكبر من الأرض بثلاث مرات وأثقل منها بـ 23 مرة.

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ويكمل الكوكب كل 36 يوما، دورة كاملة حول الكوكب القزم "HD 21749" الذي يبعد عن الأرض 53 سنة ضوئية. وتصل درجة الحرارة على سطح الكوكب إلى 150 درجة مئوية. وتقول الباحثة ديانا دراغومير: "كثافة هذا الكوكب أعلى من كثافة نبتون، ولكنه غير صخري".

وأعلن الباحثون عن إمكانية اكتشاف كوكب آخر شبيه بالأرض يدور حول النجم "HD 21749" أيضا كل ثمانية أيام. وإذا ثبت هذا، فسوف يكون أصغر كوكب اكتشفه قمر "TESS".

يذكر أن قمر "TESS" الصناعي أطلق في شهر أبريل 2018، وسوف يقوم بدراسة زهاء 200 ألف نجم في منطقة الشمس. واكتشف القمر أول كوكب في 19 سبتمبر الماضي، أطلق عليه "الأرض الفائقة" يدور حول النجم "Pi" على بعد حوالي 60 سنة ضوئية عن الأرض.

وأشارت "ناسا" إلى أن كثافة هذا الكوكب تقارب كثافة الماء، لذلك ليس مستبعدا وجود الماء أو الغازات على سطحه. وفي 21 من الشهر نفسه، اكتشف القمر كوكبا ثانيا أكبر قليلا من الأرض، ويدور حول النجم القزم "LHS 3844" ويبعد عن الأرض 49 سنة ضوئية.

المصدر: نوفوستي