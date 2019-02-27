كشف سر ظهور "تنين" عملاق في سماء إيسلندا!

قالت وكالة ناسا الفضائية إن ظهور "تنين" أخضر كبير في سماء إيسلندا، في وقت سابق من هذا الشهر، يعود إلى حدوث ثقب في الشمس.

والتُقطت صور العرض السماوي الآسر من قبل، جينغ تشانغ ووانغ تشينغ، حيث أوضحت ناسا أن ظاهرة الشفق القطبي المذهلة، حدثت بسبب حدوث ثقب في هالة الشمس، ما أدى إلى إطلاق جسيمات مشحونة عبر الرياح الشمسية.

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وعندما ضربت بعض الجسيمات المشحونة الغلاف الجوي للأرض، تسببت بإطلاق ذرات انبعثت عبر الضوء، في ظاهرة تُعرف باسم الشفق.

وفي حديثه مع "TheConversation"، قال بول ماهوني، من جامعة "Dundee": "تخيل أن لديك زجاجة من المشروبات الغازية، وقمت بهزها لتتكثف الطاقة في الزجاجة. وعندما تفتحها، يتم إطلاق هذه الطاقة عبر تيار كبير من الفقاعات الغازية. وبالطريقة نفسها، فإن البروتونات والإلكترونات المنبعثة من الشمس (تهز) الجسيمات الموجودة في الغلاف الجوي، ثم تُطلق الجسيمات كل هذه الطاقة على شكل ضوء (بدلا من الفقاعات)".

Jingyi Zhang & Wang Zheng/NASA

وأفيد في وقت سابق من هذا الشهر، بأن "ثقبا" هائلا ظهر في الغلاف الجوي العلوي للشمس، ومن المتوقع أن يسبب ظهور الشفق القطبي على الأرض.

المصدر: ميرور