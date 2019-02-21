رصد "تنين ينفث النار" في عرض لا يصدق من الشفق القطبي الشمالي

رصدت صورة جميلة للغاية التقطت في إيسلندا "تنينا" أخضر مشرقا في عرض مذهل للشفق القطبي.

وتظهر الصورة التي شاركتها وكالة الفضاء الأمريكي، ناسا، عبر الإنترنت، والدة المصور الفوتوغرافي، واقفة على أرض مغطاة بالثلج تتطلع إلى "المخلوق الأسطوري".

This is NASA's Astronomy Picture of the Day! Dragon Aurora over Iceland https://t.co/vx7puJyKacpic.twitter.com/QRflfwFQxc — NASA Photos (@nasa_photos) February 18, 2019

ويبدو أن الضوء الأخضر الفلوري يصور كامل جسم "التنين" الذي يملء السماء، مع أجنحة تنتشر في كلا الجانبين.

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وبالإمكان رؤية "رأس التنين" في الجهة اليسرى، حيث تظهر الخطوط المتعرجة للرأس والفم واللسان بوضوح في الأعلى.

ويساعد اللون الأرجواني على بلورة محيط "رأس المخلوق" الأسطوري وإبراز "اللسان" الخارج من فمه.

وقال متحدث باسم وكالة ناسا: "هل سبق لك أن رأيت تنينا في السماء؟.. على الرغم من عدم وجود تنانين طائرة حقيقية، إلا أن الشفق الشاسع شكل تنينا ملأ السماء فوق إيسلندا".

ويحدث الشفق القطبي عندما تضرب الجزيئات المشحونة القادمة من الشمس الذرات في الغلاف الجوي للأرض، الذي يتكون من غازات مختلفة مثل الأوكسيجين والنيتروجين، فيتم استثارة تلك الذرات لتعطي ألوانا مختلفة باختلاف درجات ارتفاعها.

المصدر: ديلي ميل