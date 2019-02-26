صاروخ "بروتون" إلى قاعدة "بايكونور" لإطلاق مختبر فضائي روسي

أفاد موقع شركة "روس كوسموس" الروسية بتوجه صاروخ "بروتون" إلى قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية، للاستعداد لإطلاق مختبر "سبيكتر-أر غي" الفضائي الروسي.

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وجاء على الموقع أن قطارا يحمل وحدات الصاروخ، بما فيها وحدة التسريع، انطلق يوم الثلاثاء 26 فبراير الجاري، إلى قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية.

وصرح كبير مصممي المختبر، إيليا لوماكين، في وقت سابق بأن الموعد الدقيق لإطلاق المختبر لم يحدد بعد، بينما قال الباحث في معهد الرياضيات التطبيقية، يفغيني ميخايلوف، إن المختبر سينطلق، في يونيو المقبل.

يذكر أن "سبيكتر-أر غي" هو مشروع روسي ألماني مشترك، يهدف إلى رسم خريطة تفصيلية للسماء في مجال الترددات السينية. وسيقوم المختبر بمسح السماء في مجال واسع من الطاقة وبحساسية فائقة بزوايا مختلفة.

المصدر: تاس