"معبد غريب" على سطح الكوكب الأحمر!

ادعى أحد المؤمنين بنظرية المؤامرة أنه اكتشف "معبدا غريبا" على سطح الكوكب الأحمر في صورة التقطتها وكالة ناسا باستخدام مسبار كريوسيتي.

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وقال سكوت وارينغ، الذي يكتب في موقع "ufosightingsdaily.com" الخاص بأصحاب نظرية المؤامرة، إنه بالإمكان رؤية المعبد "من بعيد" في الصورة الحديثة للمركبة الفضائية.

وأوضح وارينغ قائلا: "يحتوي الهيكل على خمسة مستويات أو أكثر، كل منها يصغر عن المستوى الذي قبله، حيث أن أكبرها هو الذي يوجد بالأعلى".

وتابع حديثه بالقول: "يشبه الهيكل الرئيس في أعلى المستويات، الهرم، بينما يبدو الجزء العلوي مسطحا، ويحتوي كل مستوى من المعبد على سطح أفقي مسطح تماما بحيث يمكن لشيء أو لشخص ما المشي فوقه".

nasa/jpl/ufosightingsdaily.com

nasa/jpl/ufosightingsdaily.com

وقال وارينغ إنه يعتقد أن مسبار كريوسيتي لن يحقق في وجود "المعبد" لأن "مهمة ناسا الحقيقية هي إسقاط المعلومات المملة عن العامة حول الفضاء، لترضيهم"، لكنها تبقي الجمهور "جاهلا" بالطبيعة الحقيقية لسطح المريخ".

ويبدو "المعبد الغريب" المزعوم مجرد كومة من الصخور، في الصورة.

المصدر: ميرور