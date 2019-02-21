رصد صوت غامض على سطح المريخ!

سجلت أجهزة روفر "Mars InSight" الأمريكي خلال الـ 72 ساعة الأخيرة صوتا غريبا ينتشر على سطح المريخ.

وقالت مجلة "Forbes" نقلا عن عالم الكواكب من جامعة كورنيل الأمريكية، دون بانفيلد، إن الصوت استمر 100 ثانية. وافترض العالم أن مصدر الصوت هو نيزك سقط على سطح المريخ، أثار تهيجا شديدا في غلافه الغازي، أو سيول نازلة من جبل بالقرب من الروفر.

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وأضاف العالم قائلا إن بُعد مصدر الصوت لم يحدد إلى الآن. إلا أنه لم يستبعد الحصول على تلك المعلومات أثناء دراسات قادمة.

ويتحقق الاتصال بالروفر عن طريق نظام الاتصال اللاسلكي الفضائي البعيد. ويتوقع أن يعمل على سطح المريخ لغاية نوفمبر عام 2020.

والغاية من عمل الروفر على سطح المريخ هي دراسة مكونات تربة الكوكب عن طريق قياس درجة الحرارة على سطحه وتسجيل اهتزازات التربة. وينوي العلماء كذلك تلقي معلومات عن سماكة قشرة المريخ ومكونات نواته وحالتها.

المصدر: تاس