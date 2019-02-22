مصر تتولى إدارة قمرها الصناعي بعد وصوله إلى مداره

صرح ناطق باسم شركة "روس كوسموس" الروسية بأن كل مواصفات الأجهزة في القمر الصناعي المصري "Egyptsat-A" تتفق مع ما هو مقرر.

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وأفاد الناطق بأن برنامج اختبارات القمر الصناعي المصري انطلق بعد وصوله إلى المدار المحدد له، ثم سلمت إدارة القمر الصناعي إلى الجانب المصري.

وأشار الناطق إلى أن مدار القمر الصناعي بات أدنى مما هو لازم بعد تشغيل المرحلة الثالثة للصاروخ، إلا أن وحدة التسريع "فريغات" استطاعت رفعه إلى المدار المطلوب.

يذكر أن القمر الصناعي المصري "Egyptsat-A" أطلق، مساء 21 فبراير الجاري، من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية على متن صاروخ "سويوز-2.1 بي" الروسي.

المصدر: تاس