"روس كوسموس" تشكك في قدرة المحرك الصاروخي الجديد لموسك

أكد مدير عام شركة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، أن شركة "سبيس إكس" الأمريكية تعجز عن تصنيع محرك، في المستقبل القريب، بمواصفات تتفوق على المحركات الفضائية الروسية.

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وقال روغوزين إن "موسك ليس متخصصا تقنيا بهذا الشأن ولا يدرك ما هو المقصود بالأمر، إذ لا تجوز المقارنة مثلا بين محرك ديزل ومحرك بنزين من حيث إمكاناتهما، شأنهما شأن محرك يعمل بالكيروسين ومحرك يعمل بالميثان". ويسعى موسك، حسب روغوزين، إلي إحراز مؤشرات أفضل في محرك لا تمكن مقارنته بمحرك أكسيجين وكيروسين يستخدمه في صواريخه كلها. وأضاف قائلا: "فيما يتعلق بمحرك يعمل بالميثان فنمتلكه أيضا".

وقال روغوزين في حديث أدلى به، يوم 20 فبراير الجاري، للصحفيين: "أريد أن أتمنى له النجاح في تصميم محرك أفضل، إلا أن روسيا لا تزال الدولة الأولى ما لم يتحقق ذلك".

المصدر: تاس