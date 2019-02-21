العلماء يختبرون رمحا فضائيا لجمع النفايات

أجرى علماء بريطانيون تجربة ناجحة في مجال جمع النفايات الفضائية وذلك في إطار برنامج "RemoveDebris".

وقال موقع "Space.com" الإلكتروني إن العلماء البريطانيين استخدموا رمحا مصنوعا من التيتانيوم، لا يزيد حجمه عن قلم عادي، وذلك لـ "اختطاف" صحيفة صغيرة مصنوعة من الألومينيوم تم تركيبها في عمود بارز من جسم قمر صناعي.

وأشار الموقع إلى أن هذا القمر الصناعي أطلق إلى مدار الأرض، في يونيو عام 2018، من المحطة الفضائية الدولية.

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وقال الموظف في شركة "Airbus"، علي ستاير ويمان، في حديث أدلى به لموقع "Space.com"، إن مركز القيادة الأرضي أرسل إلى القمر الصناعي مجموعة من الأوامر، بغية تشغيل الأجهزة الأوتوماتيكية التي أطلقت بدورها الرمح الفضائي المزود بأشواك حديدية نحو شظية فضائية مثبتة بعمود مركب في قمر صناعي. واستطاع الرمح الإمساك بالصفيحة.

وأشار ويمان إلى أن العلماء لم يستطيعوا تحقيق الدقة اللازمة في إصابة الشظية الفضائية. لذلك، اتخذ قرار بتكرار التجربة عام 2020، حيث سيلعب قمر صناعي يستعمل للملاحة الفضائية دور الهدف.

المصدر: تاس