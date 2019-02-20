مشروع محاكاة رحلة القمر ينطلق مجددا بمساعدة الواقع الافتراضي (فيديو)

تنطلق المرحلة الثانية من مشروع "سيريوس" الروسي الأمريكي الذي من شأنه أن يحاكي رحلة فضائية إلى القمر، في 19 مارس المقبل، وتستمر 4 أشهر.

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ويقضي المشروع بأن ينطلق المشاركون فيه افتراضيا إلى القمر، حيث ستلتحم مركبتهم بالمحطة القمرية المدارية، ثم سيهبط أفراد الطاقم على سطح القمر مستخدمين بزة "الصقر" المزودة بخوذة الواقع الافتراضي، وسيقومون بجمع عينات من تربة القمر.

كما سيتعين عليهم التحكم عن بعد في روفر على سطح القمر. وسيواجه كل فرد من أفراد الطاقم الستة، بمن فيهم 3 نساء، خلال تحقيق المشروع عزلة تامة لمدة أيام.

ويتم تحقيق المشروع داخل المعهد الروسي للبحوث البيولوجية والطبية. ويهدف إلى تهيئة الرواد للقيام برحلات فضائية بعيدة المدى، وقبل كل شيء، إلى المحطة القمرية المدارية "Lunar Orbital Platform-Gateway".

ويتكون المشروع من عدة مراحل. وانتهت مرحلته الأولى في نوفمبر عام 2017، حيث استغرقت 17 يوما، أجرى الطاقم خلالها ما يزيد عن 60 تجربة مختلفة، بما في ذلك التقاط أقمار صناعية صغيرة بذراع آلية، وقيادة الروفر على سطح القمر.

أما المرحلة الثانية للمشروع فتنطلق 19 مارس المقبل وتستغرق 4 أشهر، ثم تنطلق مرحلته الثالثة لمدة 8 أشهر، تتبعها رابعة لمدة عام واحد.

المصدر: تاس