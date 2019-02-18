أكاديمية العلوم الروسية لا تستبعد تشكيل أطقم فضائية من النساء فقط

أعلن الباحث في معهد الدراسات الحيوية والطبية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، سيرغي بونومارويوف، أن العلماء في الأكاديمية لا يستبعدون تشكيل أطقم رواد فضاء من النساء فقط.

وقال بونومارويوف إن "النساء يتغلبن على بعض المشاكل وينفذن بعض المهام في الفضاء أفضل من الرجال. ولا أستبعد أن تطلق في المستقبل مركبات فضائية تركبها النساء فقط".

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وأفادت وكالة "تاس" في وقت سابق بتشكيل فريق نسائي لرائدات الفضاء في روسيا، وقالت إن بزة "أورلان-إم كا إس" الفضائية الروسية من الجيل الجديد، ستدخل عليها بعض التعديلات لتكون مناسبة لارتدائها من قبل النساء.

وأوضحت الوكالة أن تلك البزة ستتزود بهيكل خارجي من شأنه زيادة قوة يدي من يرتديها، وذلك بغية تنفيذ بعض الأعمال الشاقة خارج مركبة أو محطة فضائية، بما في ذلك خلال بعثات فضائية بعيدة المدى على سطح القمر.

يذكر أن مارس المقبل سيشهد انطلاق تجربة "سيريوس" الروسية التي من شأنها محاكاة رحلة فضائية إلى القمر، حيث تم تشكيل فريق يتكون من 6 أشخاص، بمن فيهم 3 نساء، سيقضون 4 أشهر في عزلة تامة، وينفذوا مهاما افتراضية خاصة بالهبوط على سطح القمر.

المصدر: تاس