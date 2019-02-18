روسيا تصمم يختا فضائيا للسياح

تعمل مجموعة شركات روسية على تصميم يخت فضائي لرحلات السياح إلى مدار قريب من الأرض، حيث من المتوقع أن تنطلق أول رحلة لهذا اليخت خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال ألكسندر بيغاك، كبير المصممين في المؤسسة العلمية الإنتاجية "تكنولوجيا الفضاء والطيران"، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية، إن تصميم مركبة فضائية باسم "يخت سيلينا الفضائي" بدأ قبل سنتين، وهذه المرة الأولى التي يتم الحديث عنها. ووفقا لفكرة تصميم اليخت، سيمكنه الإقلاع مثل الطائرة من مطار عادي، من دون قائد.

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ومن المفترض أن يحلق هذا المكوك الفضائي بسرعة تصل إلى 3.5 ماخ على ارتفاع 120-140 كلم. بعد ذلك، يبدأ بتخفيض السرعة إلى 0.85 ماخ، ويدخل في الغلاف الجوي للعودة إلى الأرض.

كما يمكن لهذا "اليخت" الهبوط في أي مطار مثل طائرة. وتجري حاليا عملية حساب الفترة الزمنية المثالية لبقائه في الفضاء ومسار تحليقه، لأن التجارب تبين أنه ليس من الضروري بقاء الإنسان في ظروف انعدام الجاذبية 10 دقائق.

ومن المفترض إنتاج ثلاثة يخوت يتسع كل منها لستة سياح، ومع أن اليخت سيكون من دون طيار، إلا أنه من أجل راحة السياح، سيكون هناك طيار مختص معهم في كل رحلة.

ومن المتوقع أن تكلف الرحلة كل سائح بين 200-300 ألف دولار.

المصدر: نوفوستي