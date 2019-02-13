روسيا تطوّر أسلحة خارقة ومركبات فضائية وفق مبادئ فيزيائية جديدة

تبدأ شركة "ERA" العسكرية الروسية بابتكار أسلحة، ومركبات فضائية صغيرة وأنظمة لكشف الأجسام الموجودة تحت الماء، على أساس مبادئ فيزيائية جديدة لم يتم التطرق إليها من قبل.

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وفقا لمكتب نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، الذي يشرف على مجمع الصناعات الدفاعية:"من المخطط إضافة ستة مجالات بحث واعدة أخرى إلى مجال نشاط الشركة": تطوير مركبة فضائية صغيرة، أسلحة على أساس مبادئ فيزيائية جديدة، منصات معلومات جغرافية عسكرية، أنظمة صوتية لكشف الأجسام، تطوير تكنولوجيات الذكاء الصناعي من أجل تطوير الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة".

وزار بوريسوف اليوم الأربعاء الشركة العسكرية"ERA"، حيث تفقد الموقع وعقد اجتماعا حول تنظيم تعاون الجامعات والمؤسسات الدفاعية مع وزارة الدفاع في إجراء الأبحاث.

في وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع أنه في المرحلة الأولية ستعمل الشركة في ثمانية مجالات رئيسية — نظم المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي، والمجمعات الروبوتية، والحواسيب العملاقة، والرؤية التقنية والتعرف على الأشكال، وأمن المعلومات، وتكنولوجيا النانو والمواد النانوية، والطاقة والتكنولوجيا وكذلك التقنيات الحيوية والهندسة الحيوية وأجهزة الاستشعار البيولوجي.

ووفقاً للمكتب، فقد أبرمت شركة ERA Technology اليوم 55 اتفاقية شراكة، مع 35 مؤسسة صناعية (مثل كلاشينكوف، وسوخوي، وكرونشتات، وفيغا وغيرها). وكذلك مع 20 منظمة علمية من أكاديمية العلوم والتعليم العالي (من بينها MIPT ، جامعة بومان التقنية الحكومية بموسكو، مركز روسيا متعدد التخصصات للهندسة، معهد موسكو للأبحاث والتطوير التلفزيوني).

المصدر: نوفوستي