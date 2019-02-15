صور من أرشيف ناسا تعيد تاريخ الوكالة إلى الحياة!

عُرضت إنجازات ناسا الرائعة في كتاب جديد يضم أكثر من 400 صورة أرشيفية من تاريخ وكالة الفضاء الأمريكية.

وعلى مدار تاريخها الممتد 60 عاما، نجحت ناسا في إرسال المركبات الفضائية إلى سطح المريخ، مع التقاط صور لمجموعة من الكواكب والكويكبات، حتى أنها وضعت البشر على سطح القمر.

NASA

Courtesy of NASA

وخُلدت رحلة الوكالة الفضائية المذهلة، اعتمادا على جهود مصوّرين مكرّسين لصياغة مصنف، يضم أكثر اللحظات أهمية والتي لا يمكن نسيانها.

NASA

Courtesy of NASA

وتركز الصور بشكل كبير على عصر سباق الفضاء ومهام "أبولو"، التي تعد "العصر الذهبي" للوكالة الأمريكية.

Courtesy of NASA

NASA

Courtesy of NASA

وقال بيرس بيزوني، معد الكتاب ومحرره: "بالطبع، إن العديد من اللقطات الشهيرة كانت جميلة للغاية، بحيث يمكن طرحها للجميع، ولكننا كنا نرغب بإطلاق الصور الأقل شهرة، لذا بذلنا جهدا كبيرا للتعمق في الأرشيف الغامض. ويجب أن تكون الأرض أولويتنا من حيث تأمين مستقبل ناجح للبشرية".

Courtesy of NASA

Courtesy of NASA

وظهرت ناسا في 1 أكتوبر عام 1958، كأول وكالة فضائية مدنية في العالم. وافتُتحت كرد فعل طارئ على إطلاق الاتحاد السوفيتي الناجح لـ "Sputnik".

Courtesy of NASA

NASA

وفي غضون عقد من الزمان، اتخذت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء، المعروفة عالميا باسم وكالة ناسا، خطوات واسعة للحاق بمنافسيها في الاتحاد السوفيتي.

Courtesy of NASA

Courtesy of NASA

ورغم كونها واحدة من أكثر الوكالات الفضائية تميزا في العالم، إلا أن ناسا لا تخلو من المآسي والنكسات. وتعد كارثة المكوك "Challenger"، في 28 يناير عام 1986، إحدى أكثر الأيام كآبة في تاريخ استكشاف الفضاء. فبعد دقيقة واحدة من إطلاقه، تسبب خلل في "O-ring" باندلاع حريق وإطلاق الصاروخ، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنه.

NASA

NASA

المصدر: ديلي ميل