ناسا تقرر المصير النهائي لمركبة المريخ

أمضت مركبة "أبورتيونيتي" التابعة لوكالة ناسا، 15 عاما على سطح المريخ خلال مهمة استكشافية للكوكب.

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وتستضيف وكالة الفضاء الأمريكية مؤتمرا صحفيا هذا المساء، تكشف من خلاله عن مصير المركبة الفضائية.

وتحقق آخر تواصل للمركبة الروبوتية "أبورتيونيتي"، التي تعمل بالطاقة الشمسية، مع الأرض، في 10 يونيو 2018، حيث اندلعت عاصفة ترابية شديدة عقب ذلك وغطت كامل الكوكب، ما منع المركبة من مواصلة مهمتها.

ويوم الثلاثاء 12 فبراير، أجرت ناسا محاولتها الأخيرة لنقل أوامر جديدة إلى "أبورتيونيتي"، وخلال المؤتمر الصحفي الذي سيقام في مختبر الدفع النفاث التابع للوكالة في كاليفورنيا، ستكشف ناسا عما إذا كانت هذه المحاولة ناجحة أم فاشلة.

وفي حين ما زال من غير الواضح ما إذا كانت هذه نهاية الطريق بالنسبة لـ "أبورتيونيتي"، إلا أن الكثيرين قد بدأوا بالإشادة بالمسبار عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

#OppyPhoneHome Update



Tonight, we’ll make our last planned attempts to contact Opportunity. The solar-powered rover last communicated on June 10, 2018, as a planet-wide dust storm swept across Mars.



Want to show the team some love? Send a postcard: https://t.co/eO2SClFcYmpic.twitter.com/trDjRNf65E — Spirit and Oppy (@MarsRovers) February 12, 2019

وقال أحد المستخدمين: "إذا كان هذا الحجم الكبير من المعدن على بعد ملايين الأميال لم يرسل إشارة... سأبكي في الواقع".

وأضاف آخر: "حتى لو لم تتخط أبورتيونيتي هذه العقبة، فقد قامت برحلة ملحمية، وقضت فترة أطول من عمرها المفترض، وخرجت في شعلة من المجد في واحدة من أكبر العواصف الترابية المريخية المسجلة".

If that hunk of metal millions of miles away doesn't signal back...I'll actually cry — Victor (@thatgaytrekkie) February 12, 2019

Even if Opportunity does not pull through, it has made an epic journey, long beyond its intended lifespan, and went out in a blaze of glory in one of the largest recorded Martian dust storms. — Raptor22 (@Raptor22d) February 12, 2019

ومن المقرر أن يبدأ مؤتمر ناسا الصحفي الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش، 22:00 بتوقيت موسكو، وسيتم بثه مباشرة عبر قناة ناسا على الإنترنت.

المصدر: ميرور