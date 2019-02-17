رواد المحطة الفضائية يخرجون إلى الفضاء المفتوح

أعلنت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" أن الرواد الروس في المحطة الفضائية سيخرجون لتنفيذ مهمة في الفضاء المفتوح.

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وقال بيان لشركة إينيرغيا الروسية، إن "رائدي فضاء تابعين لروس كوسموس سيخرجان، في مايو المقبل، من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح في مهمة قد تستغرق بضع ساعات".

ويوجد حاليا على متن المحطة رواد الفضاء: الروسي أليكسي كونونينكو، والكندي ديفيد سانت جاك، والأمريكية آن ماكلين. وفي منتصف مارس المقبل، من المفترض أن ينضم إليهم رائد الفضاء الروسي أليكسي أوفيتشين، ورائدان من ناسا هما نيك هيغ، وكريستينا كوك.

وتجدر الإشارة إلى أن رواد الفضاء الروس المتواجدين في محطة الفضاء الدولية، يقومون كل فترة بمهمات في الفضاء المفتوح لأهداف البحث العلمي أو صيانة المحطة.

المصدر: نوفوستي