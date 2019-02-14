روسيا تبني أول قاعدة فضائية خاصة على أراضيها

ذكر مصدر في مجال الصناعة الفضائية الروسية، أن روسيا قد تبني أول قاعدة فضائية تابعة لشركة خاصة على أراضيها.

وستبنى هذه القاعدة لصالح شركة "Cosmocourse" الروسية، وستخصص لإطلاق صواريخ تحمل مركبات مأهولة.

من جانبها، لم تدل الشركة بأي معلومات عن مكان هذه القاعدة، لكن التسريبات تشير إلى أنها قد تكون في منطقة "أليكسييفسكي" في تترستان، أو "أرداتوفسكي" في نيجني نوفغورود الروسيتين.

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وتقدمت "Cosmocourse" سابقا بطلب لبناء منصة إطلاق صواريخ تابعة لها في قاعدة "بايكونور" الفضائية، لكن طلبها قوبل بالرفض، لذا تسعى لبناء قاعدتها في مكان آخر على أراضي الاتحاد الروسي.

والهدف من هذه القاعدة هو إطلاق مركبات فضائية ستحمل السياح في رحلات فضائية على ارتفاعات تصل إلى 200 كلم عن سطح الأرض.

المصدر: نوفستي