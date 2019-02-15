إيلون موسك: تذكرة رحلة إلى المريخ تكلف 100 ألف دولار فقط

يرى الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة "سبيس إكس"، إيلون موسك، أن سعر التذكرة لرحلة فضائية إلى المريخ ستنخفض يوما ما إلى 100 ألف دولار.

ووجه أحد مستخدمي تويتر سؤالا إلى موسك، في 10 فبراير الجاري، عن السعر التقريبي لتذكرة الرحلة الفضائية إلى كل من القمر والمريخ. وقال موسك إن الأمر يتوقف على حجم حمولة المركبة الفضائية، وأضاف قائلا: "أنا على قناعة بأن ينخفض هذا السعر يوما ما إلى 500 ألف دولار، وسينخفض حتى 100 ألف دولار، ما يعد سعرا مقبولا لغالبية سكان البلدان المتطورة الذين يمكنهم، إذا أرادوا، أن يبيعوا منازلهم للانتقال إلى المريخ والإقامة الدائمة هناك".

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وكان إيلون موسك قد أعلن في معرض "SXSW" التكنولوجي السنوي الذي أقيم بتكساس، في مارس عام 2018، عن انطلاق برنامج استيطان المريخ عام 2022 وإرسال رواد الفضاء إلى هناك عام 2024.

وينوي موسك، للقيام برحلة إلى المريخ، الاستعانة بمحرك "رابتور" المستخدم في صاروخ "Super Heavy" فائق الثقل ومركبة "Starship" الفضائية التي تتسع لـ 100 شخص، مع العلم أن منظومة النقل الفضائية هذه بمقدورها أن تحمل 100 طن من الحمولة إلى مدار الأرض.

المصدر: تاس