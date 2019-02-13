شركة "OneWeb" تؤكد تأجيل إطلاق أقمارها

أكد رئيس شركة "OneWeb"، غريغ وايلر، على أن إطلاق الأقمار الصناعية لمنظومة الاتصالات العالمية قد تأجل، إلى 26 فبراير الجاري.

إقرأ المزيد

وأعلن سابقا أن إطلاق المجموعة الأولى من أقمار شركة "OneWeb" سيتحقق من مطار كورو الفضائي في غويانا الفرنسية، بواسطة صاروخ النقل الروسي "سويوز" مع وحدة التعجيل "فريغات"، في 20 فبراير الجاري، ولكن، بعد اكتشاف شق مجهري في وحدة التعجيل، أجلت عملية الإطلاق إلى يوم 22 من الشهر نفسه، قبل أن يعلن رئيس الشركة عن التأجيل الأخير.

المصدر: نوفوستي