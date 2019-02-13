 
مباشر

شركة "OneWeb" تؤكد تأجيل إطلاق أقمارها

الفضاء

شركة
Globallookpress
تأجيل إطلاق أقمار OneWeb
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lg9x

أكد رئيس شركة "OneWeb"، غريغ وايلر، على أن إطلاق الأقمار الصناعية لمنظومة الاتصالات العالمية قد تأجل، إلى 26 فبراير الجاري.

إقرأ المزيد
صاروخ النقل "سويوز" سيحمل أقمار شركة OneWeb
"OneWeb" تخطط لإطلاق نحو 2000 قمر إلى الفضاء!

وأعلن سابقا أن إطلاق المجموعة الأولى من أقمار شركة "OneWeb" سيتحقق من مطار كورو الفضائي في غويانا الفرنسية، بواسطة صاروخ النقل الروسي "سويوز" مع وحدة التعجيل "فريغات"، في 20 فبراير الجاري، ولكن، بعد اكتشاف شق مجهري في وحدة التعجيل، أجلت عملية الإطلاق إلى يوم 22 من الشهر نفسه، قبل أن يعلن رئيس الشركة عن التأجيل الأخير.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شارك في غسلها وتجول فوق سطحها.. محمد بن سلمان يزور الكعبة