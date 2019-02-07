انتهاء زواج كويتي بعد 3 دقائق لسبب غريب!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بقضية زواج شديدة الغرابة، انتهت بالطلاق بعد عقد القران بعدة دقائق، وفقا لما نقله حساب "ديوان الكويت" على موقع تويتر.

وانتشرت أنباء عن انفصال عروسين كويتيين بعد 3 دقائق فقط من الزواج، بعد أن وصف العريس زوجته الجديدة بـ "الغبية"، عند تعثرها أثناء خروجها من باب المحكمة.

أسرع قضية طلاق في العام 2019 .. بعد إنتهاءهم من إتمام العقد خرجت الزوجة من الباب فتعثرت وسمعت زوجها يقول «ثول» فرجعت للقاضي وأصرت على فسخ العقد. pic.twitter.com/50R2TE6kQX — ديوان الكويت 🇰🇼 (@aldew3n_q8) January 27, 2019

وتزعم تقارير وسائل إعلام محلية بأن القاضي أنهى الزواج على الفور، بعد أن أصرت العروس على فسخ العقد، في أسرع قضية طلاق للعام 2019.

صدمة على مواقع التواصل.. قصة "طلاق" انتهى بعد عقد القران بـ3 دقائق والسبب مفاجأة !https://t.co/XIIA3nWxlupic.twitter.com/gQv36908bh — صحيفة المرصد (@marsdnews24) January 31, 2019

وتوجه المستخدمون إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن امتعاضهم من الحدث المثير للجدل، حيث لاقت المرأة الكثير من الدعم، في حين قال البعض إن تصرفها صحيح، لأن الزواج مع عدم وجود الاحترام، يعتبر فاشلا من البداية.

المصدر: وكالات + تويتر