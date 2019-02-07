 
مباشر

انتهاء زواج كويتي بعد 3 دقائق لسبب غريب!

مجتمع

انتهاء زواج كويتي بعد 3 دقائق لسبب غريب!
Gettyimages.ru Karl Tapales
انتهاء زواج كويتي بعد 3 دقائق لسبب غريب!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lfdm

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بقضية زواج شديدة الغرابة، انتهت بالطلاق بعد عقد القران بعدة دقائق، وفقا لما نقله حساب "ديوان الكويت" على موقع تويتر.

وانتشرت أنباء عن انفصال عروسين كويتيين بعد 3 دقائق فقط من الزواج، بعد أن وصف العريس زوجته الجديدة بـ "الغبية"، عند تعثرها أثناء خروجها من باب المحكمة.

وتزعم تقارير وسائل إعلام محلية بأن القاضي أنهى الزواج على الفور، بعد أن أصرت العروس على فسخ العقد، في أسرع قضية طلاق للعام 2019.  

وتوجه المستخدمون إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن امتعاضهم من الحدث المثير للجدل، حيث لاقت المرأة الكثير من الدعم، في حين قال البعض إن تصرفها صحيح، لأن الزواج مع عدم وجود الاحترام، يعتبر فاشلا من البداية.

المصدر: وكالات + تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد لحظة الانفجار الهائل في محطة للوقود بقطاع غزة