بالفيديو.. رجل يحتال بحماقة للحصول على تعويض مالي

صورت كاميرا مراقبة حادثة غريبة لرجل اصطنع "حادثا مفاجئا" في أحد مطاعم ولاية نيوجيرسي الأمريكية، لكي يحصل على تعويض مالي بالمقابل.

وجرت الحادثة عندما دخل الرجل إلى المطعم وبدأ يلقي مكعبات الثلج على الأرض، ليوقع بنفسه أرضا ويوهم موظفي المطعم أن ما حصل كان حادثا طارئا وحسب.

وعقب الحادثة، قام الرجل بتقديم شكوى ضد المطعم، مطالبا إياه بتعويض مالي، مدعيا أنه وقع وأصيب نتيجة لوجود مكعبات الثلج على أرض المطعم.

وعلى ما يبدو، لم يلاحظ الرجل وجود كاميرات مراقبة أمنية معلقة على جدران المطعم، معتقدا أن خدعته مرت دون رصد.

المصدر: وكالات