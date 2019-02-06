لبنان.. رجل يقتل صيادا دخل أرضه

كشفت قوى الأمن الداخلي في لبنان في بيان لها عن جريمة قتل غريبة، راح ضحيتها صياد من بلدة الزعرورية.

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وجرت الحادثة عندما كان الضحية، هيثم الزين، يمارس هواية الصيد مع أربعة أصدقاء آخرين، في 1 فبراير الجاري، في أرض تقع بالقرب من بلدة "مزرعة الضهر"، حيث تعرض لإطلاق نار مفاجئ أصاب رقبته من جهة الخلف، ما أدى إلى مقتله.

وبعد أن تدخلت قوى الأمن الداخلي وفتحت تحقيقا وكشفا موسعا لمسرح الجريمة، اشتبهت بأحد الأشخاص من بلدة "مزرعة الضهر"، لتقوم بمداهمة منزله وإلقاء القبض عليه.

وأثناء تفتيش المنزل، ضبطت قوى الأمن بندقية صيد وكمية من "الخرطوش"، حيث اعترف المشتبه به بأنه أقدم على إطلاق النار باتجاه هيثم الزين، بسبب "ممارسته الصيد في أرضه".

المصدر: الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي - لبنان