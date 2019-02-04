رياضة الكيرلينغ الشتوية تجتاح العالم

تعدّ لعبة الكيرلينغ أحد أنواع الرياضة الجماعية حيث يشارك فيها فريقان يتألف كل منهما من أربعة أشخاص. وقد بدأت ممارسة رياضة الكيرلينغ للرجال والسيدات منذ القرن السادس عشر في اسكتلندا

وتحتاج رياضة الكيرلينغ الجماعية إلى جليد صناعي، فضلا عن الأحجار الدائرية والمكانس. أما كلمة الكيرلينغ، فتعني صوت الصخرة عندما تحتك بالجليد الموجود في ساحة الملعب. وقد تم الاعتراف بالكيرلينغ كرياضة أولمبية عام 1998، حيث فاز الفريق السويسري في مسابقة الرجال، والفريق الكندي في مسابقة النساء. هذا، وتشهد روسيا في السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا بهذه الرياضة بشكل ملموس.