الإعدام لسائق تكسي اغتصب راكبة وقتلها!

حكم على سائق سيارة أجرة في مقاطعة تشيجيانغ الصينية بالإعدام، بعد إدانته باغتصاب وسرقة وقتل راكبة تبلغ 20 عاما من عمرها.

ونقلت وكالة تاس الروسية خبر الجريمة المروعة عن بيان محكمة الشعب لمدينة ونتشو الصينية، في 1 فبراير الجاري.

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وارتكب سائق سيارة الأجرة، تشونغ يوان، جريمة القتل في شهر أغسطس 2018. وتبين أن المغدورة هي فتاة تبلغ من العمر 20 عاما، استخدمت خدمة "في طريقك" عبر الإنترنت.

وبعد أن استقلت الراكبة سيارة الأجرة، أحست أن السائق يأخذها إلى طريق جبلي مهجور، معللا ذلك بأن برنامج تحديد المواقع في الإنترنت هو الذي يشير له إلى أقصر الطرق، فكتبت إلى صديقتها من هاتفها المحمول أنها تشك بتصرفات السائق الذي يأخذها إلى منطقة مهجورة.

كما أن الراكبة أرسلت رسالة ثانية لصديقتها، بعد 5 دقائق، كتبت فيها كلمة "أنقذوني"، ولم تظهر على شبكة الإنترنت بعد ذلك أبدا.

وألقي القبض على السائق الجاني الذي اعترف بجريمته. وألغيت خدمة سيارات الأجرة "في طريقك"، بعد هذا الحادث المأساوي في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: إزفيستيا