عملية "اختطاف عروس" تبوء بالفشل! (فيديو)

حقق فيديو "اختطاف" شاب قوقازي لزوجة المستقبل، كما تتطلب العادات والتقاليد، عددا كبيرا من المشاهدات فور نشره على شبكة الإنترنت بسبب حظ العروسين العاثر.

ويبدو فيديو "اختطاف العروس"، للوهلة الأولى، وكأنه فيلم كوميدي يشابه إلى حد كبير الفيلم السوفيتي الكوميدي (الأسيرة القوقازية) "The Caucasian Captive".

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وتظهر لقطات الفيديو، الذي صور "عرسا" قوقازيا تقليديا في مدينة فلاديقوقاز، شابين يرتديين قبعات الفرو القوقازية الفلكلورية، وهما يلاحقان فتاة تهم بدخول مركز تجاري.

ويركض أحدهما إليها ويغطيها بقطة من القماش ويحملها هاما بالهرب بها، لكنه يسقط معها بقوة فترتطم بالأرض، ويكرر الشاب المحاولة مرة ثانية فيحملها، وبعد خطوة واحدة يوقعها على الأرض مرة ثانية، ومن ثم يدخلها سيارة ويفر بها أمام أعين شهود العيان في الشارع.

وتسمع من خلف مشاهد الفيديو أصوات تندب حظ هذه الفتاة التي "رماها" عريسها على الأسفلت مرتين وبقوة، وتسبب لها بإصابات على ما يبدو.

وعلى الرغم من أن الاختطاف عادة تقليدية في القوقاز، إلا أن العديد من السكان المحليين دانوا الاختطاف، وأعربوا في تعليقاتهم على الفيديو في شبكات التواصل الاجتماعية عن قلقهم إزاء مصير الفتاة.

وكتب أحدهم في الإنترنت ولقبه "sha_tuaty": "كيف تفعلون ذلك.. عليكم أن تخجلوا من أنفسكم.. يجب ألا تسمح لكم خلفياتكم بالتصرف بهذه الطريقة".

المصدر: لايف. رو