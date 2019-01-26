بالفيديو.. الشرطة تخلي سبيل سيدة أثارت غضبا كبيرا في مصر

أخلت النيابة المصرية، السبت، سبيل سيدة ظهرت في شريط فيديو أثار سخطا كبيرا في مصر وهي تخاطر بحياة طفلها أثناء دخول شقتها.

وحاولت السيدة دفع طفلها لشرفة المنزل من نافذة في الطابق الثالث لدخول الشقة بعدما أضاع الطفل المفتاح ، وسط صراخ من الطفل الذي كان مهددا بالسقوط.

وأوقفت الشرطة السيدة بعد بلاغ من "خط نجدة الطفل" ضدها بتهمة "الإهمال وتعريض حياة ابنها للخطر"، لكن تم الإفراج عنها لاحقا بعد تعهدها خطيا بعدم تعريض الطفل للخطر مرة أخرى.

المصدر: وكالات