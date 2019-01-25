السعودية.. معلم يربط حذاء أحد طلابه

نشرت صحيفة "سبق" الإلكترونية مقطع فيديو يرصد معلما في إحدى مدارس المملكة أثناء انهماكه في ربط حذاء طالب أثناء انطلاقه لملعب كرة القدم.

وروت الصحيفة السعودية أنه "في بداية اليوم الدراسي لليوم الخميس، وأثناء خروج طلاب الصف الثاني متوسط بمدرسة متوسطة وثانوية الملك عبد الله بمركز خاط، شاهد معلم التربية البدنية تركي أحمد الشهري أحد الطلاب غير مكتمل التجهيز، فبادر لربط الحذاء الرياضي للطالب".

ولفتت "سبق" إلى أن المشهد صوره أحد المعلمين من مسافة بعيدة داخل المدرسة، ما يؤكد أن المعلم الذي قام بهذا العمل النبيل لم يكن على دراية بعملية التصوير.

وذكر المصدر أن الشهري التحق بالخدمة في مجال التعليم منذ عامين أو ثلاثة، وانتقل إلى هذه المدرسة العام الجاري، وقد أعرب له مدير المدرسة عن الشكر والتقدير.

وقال مدير هذه المؤسسة التعليمية للصحيفة: "ليس هذا بغريب، فالأستاذ تركي عرف عنه حبه وقربه من طلابه"، مضيفا قوله: "هذه أخلاق وتصرف كثير من المعلمين في مدارسنا، وهناك أياد بيضاء كُثُر لم تصل إليها الكاميرا".

المصدر: سبق