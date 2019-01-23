كريس براون: "هذه العاهرة تكذب"!

يعتزم المغني الأمريكي، كريس براون، مقاضاة المرأة التي اتهمته بالاغتصاب، وتسببت في القبض عليه، يوم الثلاثاء 22 يناير الجاري.

وعقب الإفراج عنه مساء اليوم نفسه، نشر براون في حسابه على إنستغرام ملصقا كتب عليه: "هذه العاهرة تكذب!"، حيث حظي المنشور بما يزيد عن مليون إعجاب حتى الآن.

I'm preparing the complaint #ChrisBrown will file against his accuser



https://t.co/qnJAMI9fq0 — Raphael Chiche (@rchicheavocat) January 23, 2019

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وأعلن محامي براون، رافاييل شيشيه، عبر حسابه على موقع تويتر، أنه يستعد لرفع قضية ضد المرأة التي اتهمت موكله بالاغتصاب، بعد الإفراج عنه في باريس ليلة أمس. وصرّح شيشيه بأنه لا توجد أي قضايا مسجلة ضد موكله، وأنه طليق منذ ليلة أمس، ويتحدى بضراوة أي تهمة موجهة له.

وكان براون، البالغ من العمر 29 عاما، قد اقتيد صحبة اثنين من معاونيه إلى مقر للشرطة الفرنسية في باريس، بعد أن اتهمته امرأة (24 عاما) باغتصابها بالاشتراك معهما في 15 يناير الجاري، بعد لقائهما في مقهى ليلي بالقرب من الشانزيليزيه.

ويحظى المغني الأمريكي، كريس براون، بشعبية كبيرة على موقع إنستغرام، حيث يبلغ عدد متابعيه 50 مليونا.

المصدر: وكالات