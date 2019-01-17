"الراجل اللي واقف ورا بوراك"
نشر الفنان رامي صبري في حسابه على "إنستغرام" مقطع فيديو يوضح الاحتفاء الذي حظي به من الشيف بوراك، في مطعم المدينة باسطنبول، أثناء زيارة الفنان لتركيا.
وحظي الفيديو بآلاف المشاهدات والإعجابات، وعلى الرغم من أن الشيف التركي الذي يعد من أبرز الشيفات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي (العربية بالذات)، قد أعد "وجبة خاصة" لرامي صبري، ورد عليه رامي صبري بأحسن من ذلك، فنشر شكرا للشيف على الاستقبال. إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه..
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من اشهر الطباخين في تركيا والعالم الشيف بوراك @cznburak يقدم اشهر المأكولات واجمل العروض الشيف في مطعم المدينة مطعم المشاهير .. من اشهر المطاعم بالعالم يأتون اليه من جميع انحاء العالم .. لم تشاهدوا من قبل مثل هذه الأجواء الرائعة والطعام اللذيذ .. عند مجيئكم الى اسطنبول يجب ان تكون زيارة مطعم المدينة من اولوياتكم .. كثير من المشاهير العرب والأجانب يفضلون زيارة مطعم المدينة في اسطنبول .. وفي التأكيد هو المفضل للفنانين الأتراك .. لقضاء اجمل الأوقات مع عائلتكم احبائكم واصدقائكم عنوانكم الوحيد مطعم المدينة .. اكبر ربح بالنسبة لنا هو ضحكة زبائننا ورسم الضحكة على وجوههم .. ميزتنا الإبتسامة الدائمة وحسن الإستقبال والعروض النارية الذي تقدم مع الطعام .. هدفنا تعريف العالم كله بمطعم المدينة مكان الذوق الرفيع .. مطعم المدينة بيتكم في اسطنبول .. اذا اتيتم الى اسطنبول ولم تأتوا الى مطعم المدينة فإن رحلتكم تكون ناقصة .. عند مجيئكم الى اسطنبول عليكم الاصرار على دليلكم السياحي للمجيئ بكم الى مطعم المدينة .. يتيلير مطعم المدينة 📞(009) 0212 293 31 31 📞(009) 0533 164 50 00 العنوان: محلة لافنت ، شارع الرئيسي نسبتية ، شارع لافينيا ، رقم ٢ ، بشيكتاش / اسطنبول 📩etiler@hataymedeniyetlersofrasi.com.tr مطعم المدينة اكسراي 📞(009) 0212 523 31 31 📞(009) 0542 523 31 31 العنوان: محلةاسكندر باشا ، شارع هورهور ، رقم ٤٩ اكساراي / اسطنبول 📩aksaray@hataymedeniyetlersofrasi.com.tr مطعم المدينة تقسيم 📞(009) 0212 523 31 31 📞(009) 0542 523 31 31 العنوان: شارع الاستقلال ، رقم ٣٩ ، تقسيم / اسطنبول 📩taksim@hataymedeniyetlersofrasi.com.tr #almadinarestaurant #restaurant #saudi #saudiarabia #riyadh #kingdomofsaudiarabia #unitedarabemirates #emirates #dubai #abudhabi #qatar #doha #bahrain #kuwait #jordan #lebanon #beirut #oman #palestine #egypt #ıraq #baghdad #tunusia #russia #moscow
من يقف بجانب من؟
رامي صبري هو مطرب وملحن مصري، لمع اسمه بعد إطلاقه عددا من الألبومات منذ 2005، وحتى ألبوم "أجمل ليالي عمري" (2015)، وهو نجم على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصل عدد متابعيه على إنستغرام إلى 1.2 مليون مستخدم.
الشيف بوراك هو طباخ من مدينة أنطاكية في محافظة هاتاي، ذاع صيته على إنستغرام من خلال نشره لوصفاته المبتكرة، والتقى بمشاهير الفن والسياسة في مطعم المدينة، حتى باتت صورة أمير قطر ورئيس تركيا وغيرهم من الساسة والفنانين من أيقونات حساب بوراك على إنستغرام، ويبلغ عدد متابعي الشيف هناك 5.5 مليون.
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Bütün büyük başarıların arkasında özveri ve çalışmak olduğunu bizlere gösteren Reis-i Cumhurumuz Sn. @rterdogan ile🤗🇹🇷 President of Turkey Dear Recep Tayyip Erdoğan🤗🇹🇷. @tcbestepe #hatay #hataysofrasi #hataymedeniyetlersofrasi #antakya #turkey #türkiye #istanbul #dubai #saudi #kuwait #bahrain #lebanon #qatar #doha #czn #cznburak #başkan #tc
من هنا لم يعد السؤال السابق يحمل إجابة واحدة محددة، فبالفعل أصبح بوراك، وتحديدا حساب بوراك على إنستغرام، ذو الخمسة ملايين متابع (يزدادون بينما تقرأ هذا الخبر)، هدفا للشخصيات العامة، لكن لم يعد من الممكن الجزم بأن بوراك هو المستفيد في جميع الأحيان، بل أحيانا ما تستفيد الشخصية العامة التي تقف بجانب بوراك أيضا بنفس القدر، وربما بقدر أعلى من استفادة بوراك شخصيا.
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Katar Kralı değerli dostumuz Türkiye’mizin gerçek dostu Şeyh @tamim ziyaretimize geldi❤️🤗. Precious friend of us Sheik Tamim King of Qatar made us glad with his visitation❤️🇹🇷🇶🇦 @rterdogan @tcbestepe #hatay #hataysofrasi #hataymedeniyetlersofrasi #antakya #turkey #türkiye #istanbul #dubai #saudi #qatar #doha #instaboy #instagram #tamim #althani
ولهذا، وعلى الرغم من أن الشخصيات الشهيرة تنشر فيديوهات وصورا وتفاصيل لقائها ببوراك على حسابها الشخصي، من باب الوجاهة، وربما حتى من باب "التنازل" أو"الدعم" لبوراك.. الشيف الموهوب صاحب "النفس" الرائع في الطبخ، إلا أنه على الجانب الآخر، أصبح متابعو بوراك، من مختلف الجنسيات والقوميات والأعراق في المنطقة كثيرا ما يتساءلون: "من الذي يقف وراء بوراك؟".. وأحيانا ما يتسبب ذلك في متابعة المستخدمين لذلك "المجهول" بسبب لقائه ببوراك وليس العكس.
المصدر: إنستغرام