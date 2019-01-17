أمريكية تقتل صديقها "بسيلفي"! (صور)

تجهزت فتاة أمريكية من ولاية تكساس مع صديقها لالتقاط صورة سيلفي لـ "سناب شات"، ولم يعلم الشاب أنها الصورة الأخيرة له قبل أن يخر على إثرها صريعا على الأرض.

وذكرت صحيفة فوكس نيوز، أن الفتاة، أوتيم كينغ، كانت تحمل مسدسا وتقف مع صديقها إيريك ألين، لالتقاط سليفي ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي.

UPDATE: On the fatal shooting of 25-year-old Eric Allen.



Police have arrested 20-year-old Autumn King for manslaughter.



According to @Austin_Police the two were in a relationship together. @fox7austinpic.twitter.com/A5Dt1aB4SJ — Natalie Martinez (@NatalieOnFOX7) 15 января 2019 г.

لكن كينغ أرادت أن تضفي على الصورة مسحة من الإثارة، فلقمت المسدس ووجهته باتجاه صديقها لحظة الاستعداد لالتقاط سيلفي يجمعهما، فانطلقت من المسدس طلقة أصابت الشاب.

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واعتقدت الفتاة في البداية أن صديقها تظاهر بالسقوط صريعا على الأرض ليضيف إثارة أكثر على الصورة. لكنها وعت ما حدث عندما رأت إيريك مغطى بالدم واستدعت سيارة الإسعاف لإنقاذه. وأكد الأطباء مصرع الشاب بسبب عيار ناري بعد دقائق من وصولهم إلى مكان الحادث.

واتهمت أوتيم بجريمة قتل عن غير قصد، وحددت كفالة خروجها على ذمة التحقيق بمبلغ 200 ألف دولار.

يذكر أن الشرطة عثرت في هاتف الفتاة على مقطع فيديو، سجل قبل الحادث بدقائق قليلة، يبين جدالا حادا بين أوتيم وإيريك عن الخيانة. كما أشار عناصر الشرطة إلى وجود طفلين في المنزل وقت الحادث.

المصدر: فوكس نيوز