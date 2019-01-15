6 سمات تميز الأشخاص ذوي الذكاء العالي

تنتشر بعض العادات التي تبدو غريبة للمحيطين، وفي الواقع قد تكون علامات تشير إلى الذكاء العالي للشخص، وقد حدد العلماء السمات المميزة للأذكياء، والتي تذهل أو حتى تزعج المحيطين.

الفضول

يتميز الناس الذين يظهرون نتائج عالية في اختبارات الذكاء (IQ) بفضولهم وطموحهم الشديد منذ طفولتهم. ولا يتمكن الآباء دائما من تقييم ميل أبنائهم في معرفة كل صغيرة وكبيرة، لأن هذا قد يسبب لهم مشكلات بيتية.

أسلوب إنهاء حديث المحاور

تزعج مقاطعة الحديث الكثيرين، ولكن في الواقع، تعد هذه الميزة علامة على الذكاء العاطفي العالي وتطور كبير في التعاطف. فالأذكياء يفهمون بسهولة ما الذي يشعر ويفكر به الآخرون، لأن بإمكانهم رؤية العالم وفق وجهة نظرهم.

زيادة ضبط النفس

يسعى البعض للسيطرة على كل شيء وتوجيهه وفق نظام معين، ما يعد أمرا صعبا. ولكن مثل هؤلاء الناس يمكنهم دائما وفي الوقت المناسب التوقف وعدم اتخاذ قرارات متسرعة. وقد أثبت علماء جامعة ييل العلاقة بين مستوى الذكاء والقدرة على ضبط النفس.

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حب الشوكولاتة

اتضح أن الأشخاص الأذكياء يتميزون بحبهم للشوكولاتة، ولا يرى العلماء في هذا أمرا استثنائيا، لأن مادة فلافونول الموجودة في الشوكولاتة تؤثر إيجابيا في عمل الدماغ، وتحسن الذاكرة والانتباه وسرعة معالجة المعلومات. لذلك فإن الشوكولاتة لدماغ الأذكياء هي بمثابة بطارية مغذية.

الانزعاج من الضوضاء

أثبتت نتائج تجارب أجريت عام 2015 في الولايات المتحدة، أن الأشخاص الذين يؤدون المهام الفكرية بصورة جيدة، يتميزون بدرجة تحمل منخفضة للضوضاء.

الرغبة في العزلة

كلما زاد مستوى ذكاء الشخص، فإنه يسعى ويميل غالبا إلى العزلة. وتبين نتائج الدراسة المنشورة في "British Journal Of Psychology" أن الأذكياء يشعرون بسعادة أكبر عندما يختلون بأنفسهم.

المصدر: ميديك فوروم