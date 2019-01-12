أوكرانيا تسن قانونا يضع شرطا لممارسة الجنس مع الزوجة!

تجري أوكرانيا تغييرات في القانون الجزائي، لتلحق ببعض الدول الأوربية، تطال العلاقات الحميمية الشرعية الزوجية.

وذكرت قناة "روسيا 24" التلفزيونية، أنه سوف يتحتم على الأوكرانيين الحصول على موافقة الطرف الآخر لإقامة علاقة حميمية. ولا يشمل هذا التعديل في القانون الجزائي الأوكراني العلاقات العابرة وقصيرة المدى فحسب، بل يتخطاها ليطال العلاقات الزوجية.

إقرأ المزيد

وتصبح كلمة "نعم" الصريحة هي الإذن القانوني للشروع في أي علاقة جنسية، حتى لو كانت بين زوجين شرعيين.

ومن المثير للاهتمام أن العلاقات الزوجية الشرعية لا تعد سببا لتخفيف هذه القاعدة القانونية بين الزوجين، بل على العكس ستكون أشد.

ويعد "العنف الجنسي" مع الزوج أو الزوجة في حالة عدم موافقة أحدهما على إقامة علاقة حميمية، مخالفة تؤدي إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

أما "العنف الجنسي" تجاه شخص غريب، فلا يهدد ممارسه إلا بعقوبة سجن لمدة 5 سنوات فقط.

المصدر: فيستي. رو