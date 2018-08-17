مسؤول كولومبي يدعو للامتناع عن ممارسة الجنس

حثت سلطات مدينة كولومبية، المواطنين من الجنسين، على الامتناع عن ممارسة الجنس بسبب ارتفاع درجات حرارة الطقس في البلاد، إلا أن السكان المحليين استقبلوا هذه التوصيات بسخرية واستهزاء.

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وقالت وكالة "أسيوشيتد برس" إن رئيس قسم الصحة بمدينة سانتا مارتا الكولومبية، خوليو سالاس، أدلى ببيان مثير للجدل، نصح فيه المواطنين والمقيمين بتجنب ممارسة الجنس عند الظهيرة، بسبب الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة في هذه الساعات.

كما أوصى المسؤول سكان وسياح المدينة المنتجع الواقعة على ساحل البحر الكاريبي، بشرب الكثير من السوائل وارتداء ملابس حرّة وواسعة وعدم الاحتكاك الجنسي في ساعات الحر.

وفقا لسالاس، بسبب درجات الحرارة التي وصلت إلى 40 درجة مئوية، تزخر المرافق الطبية في المدينة بالمرضى الذين يعانون من آثار ضربة الشمس.

وأخذ السكان المحليون وزائرو المدينة توصيات الإدارة بشكل ساخر ومتشكك.

وفقا للخبراء من جمعية القلب الأمريكية، تعتبر ممارسة الجنس نشاطا بدنيا معتدلا، وهي لا تؤثر على القلب أكثر من صعود الدرج مشيا لطابقين.

المصدر: لينتا رو