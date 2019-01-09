"ليجعل منه رجلا".. أب يجبر ابنه على "قتل" صديقته!

أعرب أحد سكان ولاية كولورادو الأمريكية عن فخره بابنه البالغ من العمر 12 عاما، لأنه تمكن من إطلاق النار على صديقته.

وذكرت صحيفة "ذي صن" أن الشرطة عثرت على جثة إيمي غارسيا، البالغة من العمر 41 عاما وهي أم لأربعة أطفال، في مقعد السائق لسيارة محترقة.

NMSP arrested Heith Gleason and his 12-year-old son, Gage, in Santa Fe yesterday. The father and son are wanted for murdering a woman in Colorado: https://t.co/1LYv1Mr69ppic.twitter.com/GGlPEyOGce — Jackie Kent (@JackieKentNews) 21 декабря 2018 г.

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وقال شاهد عيان لجريمة القتل، كان في منزل الأب، إنه شاهد في تلك الليلة، هيث غليسون، يتشاجر مع الضحية غارسيا بسبب الكحول، وبعد ذلك، أمسك الرجل بمسدس وهو يقول "سأقتلها" وخرج إلى الشارع.

وسمع الشاهد صوت طلقة مسدس واحدة. وبعد لحظات، عاد غليسون إلى المنزل وقال، إنه ليس من أطلق النار.

ثم خرج برفقة ابنه إلى الشارع مرة أخرى وهو يحمل بندقية، وسمعت طلقات عدة في المكان، وعاد غليسون إلى المنزل ليخبر شاهد العيان أن ابنه قد "حصل لتوه على شهادة الرجولة"، كناية عن نجاحه في إطلاق النار على الضحية.

واحتجزت الشرطة غليسون، حيث يقبع الآن في السجن، وابنه البالغ من العمر 12 عاما في مركز احتجاز الأحداث.

المصدر: فوكس نيوز