أحلام تكشف عن عمرها الحقيقي بالصدفة!

كشف صورة للفنانة الإماراتية أحلام، عن عمرها الحقيقي بعد أن نشرتها إثر دخولها المستشفى دون توضيح السبب.

ونشرت الفنانة الإماراتية صورة ليدها عبر "انستغرام"، وعليها ورقة مدوّن عليها اسمها وتاريخ دخولها المستشفى واكتفت بالتعليق قائلة :"الحمد الله".

اللهم أنزل شفاءك لمن مسّه الضر اللهم اشفِ و عافي كل مريض يتألم ولا يعلم بضعفه إلا أنت سبحانك — AHLAM 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) 5 января 2019 г.

كشفت بطاقة المريض الملفوفة على يد أحلام، تاريخ ميلادها عام 1968، أي أنها تبلغ من العمر 50 عاما.

المصدر: انستغرام