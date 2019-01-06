فنانة إماراتية تردّ على متهميها بـ"السكر"
ردت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، على اتهامها بـ"السكر"من قبل بعض نشطاء التواصل الاجتماعي، بعد نشرها فيديو عبر صفحتها بتطبيق"سناب شات" تتحدث فيه بشكل غير طبيعي وترقص أمام المرآة.
وعلقت الممثلة الإماراتية على الاتهامات التي طالتها، قائلة: "ما راح أرد على بعض النوايا القذرة".
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@eremnews . . ردّت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، على اتهامها بـ”السكر” من جانب عدد من نشطاء السوشيال ميديا، بعد نشرها فيديو عبر صفحتها بتطبيق “سناب شات” تتحدث فيه بشكل غير طبيعي وترقص أمام المرآة. كما صورت بدرية نفسها خلال نومها على الأريكة بمنزلها، إلى جانب تصوير قدميها بالفيديو بشكل خارج عن المألوف. وعلقت الممثلة الإماراتية على اتهاماتها بالسكر، قائلة: “ما راح أرد على بعض النوايا القذرة”. وشنّ عدد من نشطاء السوشيال ميديا هجومًا عنيفًا على بدرية أحمد، إذ أكدوا أن تصرفاتها لم تعد تليق بسنها أو فنها وأنها تتعمد إثارة الجدل. وعلقت إحدى الناشطات على الفيديو، قائلة: “سكرانة الأخت واضح وضوح الشمس”. . . #ارم_نيوز #بدرية_احمد #الامارات #اماراتية #فن #تمثيل #مشاهير #اخبار_مشاهير #لايك #فيديو #فيديوهات #video #videos #uae #abudhabi #dubai #دبي #ابوظبي
وشنّ عدد من رواد التواصل الاجتماعي مؤخرا هجوما حادا وانتقادات كثيرة على بدرية أحمد بعد نشرها الفيديو مؤخرا، إذ أكدوا أن تصرفاتها لم تعد تليق بسنها أو فنها وأنها تتعمد إثارة الجدل.
المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي