فنانة إماراتية تردّ على متهميها بـ"السكر"

ردت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، على اتهامها بـ"السكر"من قبل بعض نشطاء التواصل الاجتماعي، بعد نشرها فيديو عبر صفحتها بتطبيق"سناب شات" تتحدث فيه بشكل غير طبيعي وترقص أمام المرآة.

وعلقت الممثلة الإماراتية على الاتهامات التي طالتها، قائلة: "ما راح أرد على بعض النوايا القذرة".

وشنّ عدد من رواد التواصل الاجتماعي مؤخرا هجوما حادا وانتقادات كثيرة على بدرية أحمد بعد نشرها الفيديو مؤخرا، إذ أكدوا أن تصرفاتها لم تعد تليق بسنها أو فنها وأنها تتعمد إثارة الجدل.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي