مدينة تقع في دولتين في آن واحد

تقع مدينة بوزنغن أم هوخراين الألمانية داخل الأراضي السويسرية ومحاطة بكانتونات شافهاوزن، وزيورخ، وتورغاو.

والمدينة صغيرة حيث تشغل مساحتها 7.62 كم مربع ولا يزيد عدد سكانها على 1500 نسمة.

وبقيت المدينة تابعة للنمسا حتى أصبحت جزء من المملكة الألمانية فورمبيرغ بعد توقيع سلام بريسبيرغ خلال حروب نابليون.

وفي عام 1918 بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى أتم إجراء استفتاء في المدينة صوت فيه 96٪ من سكانها لصالح الانضمام إلى سويسرا.

ومع ذلك، لم يتحقق الأمر لأن سويسرا لم تكن قادرة على توفير الأرض لتبادل متساو مع ألمانيا وبالتالي لا تزال بوزنغن تابعة لألمانيا.

بوزنغن، تتبع في الوقت الراهن لألمانيا إداريا ولكنها مرتبطة اقتصاديا بسويسرا، ويستخدم سكانها أرقام هواتف ألمانية وسويسرية.

والعملة الرسمية في المدينة هي اليورو والفرنك السويسري لأن غالبية السكان يحصلون على أجورهم من سويسرا.

وفي بوزنغن أم هوخراين، توجد مدرسة ابتدائية واحدة ويحق للتلاميذ مواصلة دراستهم في سويسرا أو ألمانيا.

ومن طرائف هذه المدينة، أن نادي "بوزنغن" لكرة القدم، هو النادي الألماني الوحيد الذي يشارك في بطولة سويسرا.

المصدر: وكالات