الفنان العالمي ريكي مارتن يصبح أبا مع صديقه الرسام سوري الأصل (صورة)
أعلن النجم العالمي الإسباني الأصل، ريكي مارتن، أنه أصبح أبا مع صديقه الرسام سوري الأصل، جوان يوسف، لفتاة حملت اسم "لوسيا مارتن يوسف".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
🇪🇸Nos emociona anunciar que nos hemos convertido en padres de una hermosa y saludable niña a la que hemos llamado Lucía Martin-Yosef. Esto ha sido sin duda un cumpleaños y celebración de la Navidad única en nuestras vidas. Tanto sus hermanos como Jwan y yo estamos completamente enamorados de nuestra beba y agradecidos de poder comenzar este 2019 con el mejor regalo que podíamos recibir, el regalo de la vida. 🇬🇧 We are beyond happy to announce that we have become parents to a beautiful and healthy baby girl, Lucia Martin-Yosef. It has been a special time for us and we cant wait to see where this stellar baby will take us. Both her beautiful brothers and me and Jwan have fallen in love with Lucia ❤
ونشر مارتن صورة للطفلة وعلق عليها: "يسعدنا أن نعلن أننا أصبحنا أبوين لفتاة جميلة سميناها لوسيا مارتن يوسف، هذا عيد ميلاد فريد وأجمل احتفال بعيد الميلاد في حياتنا، ونشعر بالامتنان لنتمكن من بدء العام 2019 بأفضل هدية يمكن أن نحصل عليها، هبة الحياة"
في حين قال جوان يوسف، صديق ريكي مارتن :"يسعدنا أن نعلن أننا أصبحنا أبوين لطفلة جميلة وصحية، لوسيا مارتن يوسف."
وكان ريكي مارتن قد أعلن رسميا ارتباطه بالرسام السوري الأصل جوان يوسف عام 2016، بعد فترة طويلة من الشائعات بشأن ارتباطهما عاطفيا، حيث انفصل ريكي مارتن عن حبيبه السابق مدرب اليوجا كارلوس جونزاليز أبيلا.
المصدر: وكالات