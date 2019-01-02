الفنان العالمي ريكي مارتن يصبح أبا مع صديقه الرسام سوري الأصل (صورة)

أعلن النجم العالمي الإسباني الأصل، ريكي مارتن، أنه أصبح أبا مع صديقه الرسام سوري الأصل، جوان يوسف، لفتاة حملت اسم "لوسيا مارتن يوسف".

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ونشر مارتن صورة للطفلة وعلق عليها: "يسعدنا أن نعلن أننا أصبحنا أبوين لفتاة جميلة سميناها لوسيا مارتن يوسف، هذا عيد ميلاد فريد وأجمل احتفال بعيد الميلاد في حياتنا، ونشعر بالامتنان لنتمكن من بدء العام 2019 بأفضل هدية يمكن أن نحصل عليها، هبة الحياة"

في حين قال جوان يوسف، صديق ريكي مارتن :"يسعدنا أن نعلن أننا أصبحنا أبوين لطفلة جميلة وصحية، لوسيا مارتن يوسف."

وكان ريكي مارتن قد أعلن رسميا ارتباطه بالرسام السوري الأصل جوان يوسف عام 2016، بعد فترة طويلة من الشائعات بشأن ارتباطهما عاطفيا، حيث انفصل ريكي مارتن عن حبيبه السابق مدرب اليوجا كارلوس جونزاليز أبيلا.

المصدر: وكالات