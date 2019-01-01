مطرب مصري شهير يغني في سوريا: " أنا الأسد أهو" (فيديو)
أحيى المطرب الشعبي المصري المشهور سعد الصغير، حفلة رأس السنة في سوريا، وغنى فيها لشعب سوريا: "أنا الأسد أهو".
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قام الفنان سعد الصغير حفل راس السنه في سوريا وكالعاده الفنان سعد الصغير يشعل الاجواء في سوريا في حضور عدد كبيبر في الحفل وسط محبي الفنان سعد الصغير وتمتع الجمهور وسط فرح وغناء الفنان سعد الصغير في #الحفله الاوله في سوريا وكان حضر الحفل فنانين عرب من لبنان سوريا العراق كويت مصر وكانت سهره خاصه علي شعب سوريا العظيم في تألق الفنان سعد الصغير ❤️ شكرا شعب سوريا العظيم
وقال المطرب المصري على صفحته على موقع الصور انستغرام: "أقام الفنان سعد الصغير حفل رأس السنة في سوريا وكالعادة الفنان سعد الصغير يشعل الأجواء في سوريا في حضور عدد كبير، في حفلته الأولى في سوريا".
المصدر: RT