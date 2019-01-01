مطرب مصري شهير يغني في سوريا: " أنا الأسد أهو" (فيديو)

أحيى المطرب الشعبي المصري المشهور سعد الصغير، حفلة رأس السنة في سوريا، وغنى فيها لشعب سوريا: "أنا الأسد أهو".

وقال المطرب المصري على صفحته على موقع الصور انستغرام: "أقام الفنان سعد الصغير حفل رأس السنة في سوريا وكالعادة الفنان سعد الصغير يشعل الأجواء في سوريا في حضور عدد كبير، في حفلته الأولى في سوريا".

المصدر: RT