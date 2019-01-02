مهن يمنع على النساء الروسيات أن يشتغلن بها

أعلن الاتحاد السوفيتي في عام 1974 عن قائمة مهن خطيرة وشاقة جسديا، يمنع على النساء مزاولتها في البلاد، في حين ما زال الحظر مطبقا على نطاق واسع حتى اليوم.

وعلى الرغم من مساواة القانون الروسي بين المرأة والرجل في روسيا، إلا أن القائمة تعد استثناء في مجال العمل، حيث يمنع على النساء مزاولة قرابة 450 مهنة خطيرة على صحة المرأة.

واليوم، لا تعد القائمة ملزمة على نطاق واسع كما كانت أيام الاتحاد السوفيتي، فعلى الرغم من استمرار اعتماد القائمة رسميا في روسيا، إلا أن بعض الشركات لا تلتزم بها بشكل دقيق.

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وتأتي على رأس قائمة المهن المحظورة، مهنة "السائق"، إذ يسمح في روسيا بقيادة النساء لعربات "الترام"، ولكن، تحظر عليهن قيادة الحافلات التي تحتوي على أكثر من 14 مقعدا، وكذلك القطارات والرافعات والشاحنات الثقيلة.

وكذلك تندرج مهنة "البحار" في القائمة نفسها، إذ يمنع القانون الروسي النساء من أن يكن جزءا من طاقم الإبحار وقيادة السفينة.

وإضافة لما سبق، يمنع عمل النساء في الموانئ البحرية ومنصات استخراج النفط في البحر، أو أن يعملن كـ "ميكانيكي" في الطيران المدني وفي إصلاح السيارت، وغيرها الكثير من المهن الخطيرة.

المصدر: RBTH