تعرف على أبرز التصرفات المشينة لسياح 2018!

نشرت رابطة منظمي الرحلات السياحية في روسيا "ATOR"، قائمة بـ "تصرفات السياح المخزية" في عام 2018.

وتصدر القائمة الحادث الذي وقع، في ديسمبر الجاري، في متحف دنفر للفنون، وأدى إلى إعتقال السائح، جيك سيبينليست، بعد أن دمر 10 أعمال فنية تعود للقرن الميلادي الثاني.

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وجاء في المرتبة الثانية الحدث المدوي لاثنين من السياح الدنماركيين، مارسا الجنس فوق هرم خوفو ونشرا صورا وفيديو لما قاما به.

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وفي المركز الثالث، جاء الفعل الذي قام به اثنان من السكارى من بريطانيا، عندما صبغا بطلاء من الرذاذ جدارا أثريا يعود للقرن الثاني عشر في بانكوك.

كما ضمت القائمة "حادثة السيلفي" التي تشاجر فيها سائح هولندي في الـ 19 من عمره، مع أمريكية تبلغ من العمر 44 عاما، للحصول على مكان أفضل لالتقاط صورة سيلفي أمام نافورة تريفي في إيطاليا.

ودخلت أيضا قائمة التصرفات المخزية للسياح، حادثة زائرة متحف الفنون في مدينة يكاترينبورغ الروسية، التي تسببت بضرر للوحتين، إحداهما لسلفادور دالي والثانية لفرانسيسكو غويا أثناء التقاطها صورة سيلفي بجانبهما.

وشملت القائمة أيضا السائحة الصينية التي ألقت عملة معدنية في محرك الطائرة "لجلب الحظ" أثناء سفرها من شنغهاي إلى قوانغتشو، ودفعت نتيجة ذلك تكلفة تأخير الرحلة.

المصدر: لينتا. رو